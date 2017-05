Noord Vandaag: Al vloggend de eindexamens door

Voor veel leerlingen in het voortgezet onderwijs is de periode van zwoegen en zweten aangebroken. Vandaag zijn de eindexamens begonnen. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Wouter van Stralen en Gijs Meester zijn leerlingen van het Maartenscollege in Haren. Vrijdag hebben zij het eerste eindexamen: Nederlands. Vanaf vandaag gaan Wouter en Gijs vloggen over hoe zij de eindexamenperiode beleven.- De Expeditie Grunnenbus krijgt deze week een nieuwe motor. Rob zoekt iemand die een busje heeft dat dienst kan doen als Expeditie Grunnenbus.- Het raadsel van de ondergrondse tank bij het Paterswoldsemeer is opgelost. Met een bodemradar en een geavanceerde ijzerdetector zijn twee onderzoeken uitgevoerd op de plek waar in 1945 een Canadese Shermantank in het veen zou zijn weggezakt.- Een Korea-veteraan uit Loppersum krijgt, 67 jaar na zijn heldendaad, postuum alsnog een onderscheiding. De korporaal sneuvelde in 1950 terwijl hij gewonde kameraden redde tijdens een vuurgevecht.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.