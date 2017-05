Fietser probeert een bestelbus te koppen

Je kunt een bestelbus binnengaan via de portieren of schuifdeuren, maar een fietser in Ter Apel laat een compleet nieuwe manier zien: met het hoofd naar voren door de achterruit.

Levensgevaarlijk

Een beveiligingscamera registreert hoe de man aan komt fietsen over de Hoofdstraat. Hij heeft zijn aandacht volledig bij een mobieltje of iets anders dat hij in zijn hand heeft.



De man merkt de bestelbus pas op als zijn voorwiel de bumper raakt en hij vanuit zijn zadel wordt gelanceerd door de achterruit. Wonder boven wonder houdt hij, voor zover te zien, geen ernstige verwondingen over aan de botsing. Hij graait wat spullen van straat en gaat ervandoor op zijn fiets, die het ook nog doet.



De schade aan de bus schijnt inmiddels te zijn vergoed.

Door: RTV Noord