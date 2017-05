Soap rond omstreden biovergister Borgercompagnie is nog niet ten einde

Krijgen de broers Martien en Robert Dankers de kans om hun mestvergister in Borgercompagnie verder te exploiteren? De twee boeren vingen eerder bot, maar ze doen woensdagavond een verwoede poging om de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Veendam te overtuigen.

De mestvergister houdt al langer de gemoederen bezig in het dorp. Buurtbewoners klagen over de stankoverlast en de vrachtwagens die aan en afrijden.Volgens de gemeente Veendam rijden dagelijks meer vrachtwagens naar de vergister dan is afgesproken. Ze legde Dankers daarom eerder een dwangsom van honderdduizend euro op. De gemeente voelt zich gesteund door een uitspraak van de voorzieningenrechter. Die gaf in een eerder stadium aan dat de gemeente geen fouten heeft gemaakt door Dankers een dwangsom op te leggen.De broers Dankers vinden dit onterecht en vechten voor het voortbestaan van hun bedrijf. Zij vrezen dat de gemeente hen wil dwingen te verhuizen. Ze wijzen daarbij op een uitspraak van wethouder Henk Jan Schmaal: 'We willen het bedrijf geen verdere ruimte geven en gaan streng handhaven. Dan zal bij het bedrijf de noodzaak ontstaan om te verplaatsen.'De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Veendam zal de komende week bekend maken op welke termijn ze een besluit neemt over het bezwaar van de firma Dankers.