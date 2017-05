Gooit D66 de woontorendeur aan de Reitdiephaven in het slot?

D66 lijkt de beslissende stem te gaan geven rondom de woontorenkwestie in de Reitdiephaven in Groningen. De coalitiepartij zegt nog geen keuze te hebben gemaakt over het wel of niet bouwen van een woontoren. Afgaande op de reacties van de overige politieke partijen in Groningen zal de beslissing bij D66 komen te liggen.

Tijdens de raadscommissie woensdagmiddag zijn de coalitiepartijen PvdA (6), GroenLinks (4), VVD (3) en oppositiepartij Student en Stad (2) zijn voor de komst van de toren. Samen zijn de partijen goed voor 15 zetels.Daarentegen lijken ChristenUnie (2), SP (6), 100% Groningen (1), Partij voor de Dieren (1), Stadspartij (2) en het CDA (3) tegen de hoogbouw in de Reitdiephaven te gaan stemmen. Ook de politieke tegenstanders staan voor een totaal van 15 raadszetels.Volgens de laatste plannen zal de woontoren bestaan uit 17 verdiepingen en 75 appartementen. De hoogte van het gebouw zal in totaal 53 meter zijn. Een definitief ontwerp is er nog niet. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) heeft de stad de woontoren nodig omdat er een woningentekort is.Eind deze maand zal duidelijk worden of de politieke kaarten nog steeds zo liggen als tijdens de commissievergadering. Dan wordt namelijk ook de voorkeur van D66 duidelijk. Een besluit zal er niet vallen. Maar de gemeenteraad kan wel de opdracht aan het college geven om naar een alternatief te kijken voor de woontoren. Overigens kan het college die opdracht ook naast zich neerleggen.D66 is met 9 zetels de grootste politieke partij in de stad, maar die partij heeft zich nog niet uitgesproken over de kwestie. 'De antwoorden van vanmiddag ga ik bespreken binnen mijn partij. Daarna zullen we een keuze gaan maken', zo laat D66-raadslid Berndt Benjamins weten.De democraten vinden dat de kritiek van de omwonenden serieus genomen moet worden. Benjamins heeft de indruk dat die kritiek niet serieus is genomen als hij het plan doorleest. 'Het lijkt een soort dictaat, alsof de mening van de bewoners er niet toe doet.'Verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) zegt juist dat het gemeentebestuur een special werkwijze heeft toegepast als het om dit dossier gaat. Een werkwijze die de mensen juist extra serieus neemt.'Wat we nu doen is allemaal voorafgaand aan de procedure die de plannen gaat realiseren. Ik neem afstand van de suggestie dat we een ouderwets proces doorvoeren. We doen dit juist op een open en transparante manier. We willen hiermee de meningen vóóraf peilen.'De publieke tribune puilde uit tijdens de commissievergadering waarin de woontoren werd besproken. Buurtbewoners hebben zich verzameld in het collectief 'Bezorgde bewoners Reitdiephaven'.'Overal is over nagedacht tijdens de bouw van de wijk. Tot de lantarenpaal aan toe. Bij dit plans is nergens over nagedacht. Het markante aan de haven is de haven zelf en die behoeft geen verdere markering van een woontoren', zo verwoord Ernst Buurma de zorgen van meerdere wijkbewoners.