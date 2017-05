Schoolmeester en bruggenbouwer Ger de Maar krijgt een lintje

Oud-schoolmeester Ger de Maar uit Westerlee is sinds woensdagavond Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De Maar was 38 jaar onderwijzer van de openbare F.T. Venemaschool in Westerlee en zette zich tijdens en na zijn loopbaan in voor de leefbaarheid van het dorp. Zo werd hij voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee. Onder zijn leiding werden allerlei leefbaarheidsprojecten in het dorp opgezet.Ook dankzij zijn inzet werd de Sint Joriskerk voor het dorp behouden. Burgemeester Pieter Smit van Oldambt speldde hem de koninklijke onderscheiding op.