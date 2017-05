Raad stad: aanbesteding publiek vervoer deugt

De aanbesteding van het publiek vervoer in Groningen en Drenthe ziet er goed uit. Dat vindt de Groninger gemeenteraad. De gemeente mag samen met alle andere gemeenten in Groningen en Drenthe en het OV-bureau door met de aanbesteding.

Onlangs uitte vakbond FNV zorgen over de aanbesteding van het leerlingenvervoer, WMO-vervoer en kleinschalig openbaar vervoer. Taxichauffeurs vreesden aan de kant te worden gezet voor goedkoper en niet-deskundig personeel. Aan die zorgen is volgens de raad voldoende tegemoet gekomen.Bij de aanbesteding wordt niet naar de laagste prijs gekeken, maar naar prijs-kwaliteit. Ook is er aandacht voor overname van personeel. Al met al biedt de aanbesteding voor de raad voldoende zekerheid voor de huidige chauffeurs en kwaliteit van het vervoer.Na de aanbesteding mogen taxibusjes doelgroepen combineren. Ouderen die naar hun dagbesteding reizen en kinderen die naar speciaal onderwijs gaan kunnen bij elkaar in de bus komen te zitten. Ook kan het zo zijn dat de passagiers over moeten stappen op gewoon openbaar vervoer.Volgens wethouder Ton Schroor gebeurt alles met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en altijd alleen na overleg met bijvoorbeeld de ouders van kinderen. De raad vertrouwt daarop, mede omdat de gemeente toezegt de komende jaren te blijven luisteren naar wat de Klankbordgroep Publiek Vervoer vindt. Die groep vertegenwoordigt de reizigers zelf.