VEV'67 stap dichterbij nieuw speelveld

Het extra speelveld voor voetbalvereniging VEV '67 lijkt weer een stapje dichterbij. Vanavond stemden alle partijen in met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan.

De voetbalvereniging uit Leek heeft nu nog drie wedstrijdvelden, maar dat is volgens oud-voorzitter Jaap Pranger niet meer voldoende. 'Onze huidige speelvelden zijn overbelast. Daarnaast blijft onze vereniging groeien, waardoor wij meer speelruimte nodig hebben.'Volgens Pranger is het ledenaantal de afgelopen drie jaar met zeven procent gestegen. 'Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen, maar in de wijk komt nog een groot stuk met nieuwbouwwoningen. Wij verwachten dus dat de groei voorlopig nog aanhoudt.''Het wordt nu ter inzage gelegd, dus moeten wij zes weken afwachten. Als er geen vertragingen komen, kan men er over zes weken een klap met de hamer op geven', aldus de oud-voorzitter.