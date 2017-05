Watervisie van Stad: vooral discussie over woonboten

De discussie rondom de watervisie 'Koersen op water' van de stad Groningen spitst zich vooral toe op de woonboten.

'Met driekwart van de watervisie is iedereen het eens, maar dat laatste kwart is een ander verhaal', zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Inge Jongman. Dat laatste kwart gaat over de aanpak van Diepenring en dus het wonen op water.In 'Koersen op water' beschrijft het college de ambities op het gebied van water in de stad. De burgemeester en wethouders willen het water namelijk een prominentere plaats geven. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) liet eerder al weten dat Groningen zich meer als een stad aan het water wil presenteren. Dat zou een aanzuigende werking hebben op onder meer toeristen.Het college is voornemens om kamerverhuur op het water te verbieden vanaf 2023. Dat is tegen het zere been van Arjen Benach van Student en Stad. 'Waarom sluiten we een doelgroep helemaal uit? We moeten juist iets doen aan het achterstallig onderhoud van die boten. De groep die een kamer huurt op het water wordt nu helemaal aan de kant gezet.'De collegepartijen VVD en D66 vinden vooralsnog een verbod op kamerverhuur op het water te rigide.Jimmy Dijk van de SP staat totaal anders in de kwestie. 'Hulde voor de ambitie om kamerverhuur op het water te verbieden. Aanpakken die hap. Weg met de bootjesmelkers.'Wethouder Van der Schaaf laat weten dat op dit moment juridisch wordt onderzocht of zo'n verbod mogelijk is. 'Misschien is het ook wel te gortig. We zijn het nu aan het onderzoeken, want we willen een flinke kwaliteitsslag maken. Door het beeld van de Diepenring aan te pakken en daarmee de woonkwaliteit.'Ook moeten er 29 boten verdwijnen uit de Diepenring, als het aan de wethouder ligt. Op dit moment is een ambtenaar aan het uitzoeken welke boten dat moeten zijn. Voorzitter Dirk van Driel van het Woonschepen Comité liet eerder al weten dat 29 boten te veel is.Verantwoordelijk wethouder Van der Schaaf herhaalde tijdens de commissievergadering van woensdagmiddag nog maar eens dat de visie geen regelgeving is. Toch is de voorzitter van het Woonschepen Comité niet geheel gerust op die uitspraak.'Ambities zoals deze visie zijn soms rare dingen. Het kan een soort carte blanche zijn. Er kan dan later gezegd worden: 'Jullie waren het eens met deze ambities.' De gemeente kan nu heel veel gaan doen, maar de bewoners blijven met een hoop onzekerheid zitten.'De bewoners van woonboten zijn overwegend positief over de watervisie van de gemeente, maar ook bij hen zorgt het hoofdstuk 'Wonen op het water' voor veel onrust. Volgens Van Driel staan daarin te veel losse eindjes. Zoals het verbieden van kamerverhuur, het verdwijnen van ligplaatsen en rechtszekerheid voor huidige en toekomstige bewoners.Aan het eind van de maand neemt de gemeenteraad een besluit over de watervisie.