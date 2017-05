Jeylani de snelste in Bellingwolde

De Groninger hardloper Mohamed Jeylani is winnaar geworden van De 10 van Sportdorp Bellingwolde.

De 10 kilometer werd door hem afgelegd in 35 minuten en 4 seconden.Jorn Lemmen, eveneens uit Groningen, werd tweede op 2.24 minuten, Dennis Haak uit Winschoten pakte brons. Hij was 4.17 minuten langzamer dan winnaar Jeylani.De vrouwenwedstrijd werd met grote voorsprong gewonnen door de Groningse Eva Koopman. Haar winnende tijd was 41.30 minuten.