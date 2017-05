Ophef over uitdelen bijbels bij Winkler Prins in Veendam

(Foto: ANP/Koen Suyk)

Bij scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam is ophef ontstaan over het uitdelen van bijbels bij de poort van de school.

Gideons International

Sinds deze week delen mensen van Gideons International bijbels uit aan leerlingen van de school aan de Raadsgildenlaan. Gideons International wil het woord van Jezus Christus verspreiden en mensen proberen voor Hem te winnen door het persoonlijk uitdelen van de bijbel.



Openbaar terrein

Omdat het buiten de poort van de school is en dus op openbaar terrein, kan de directie er niets tegen doen als zij dat zou willen. Enkele ouders hebben inmiddels aan de bel getrokken bij de school.



Brief

De ouders zijn per brief geïnformeerd. Volgens de directie staat het aan elke leerling vrij om de bijbel in ontvangst te nemen of niet.

Door: RTV Noord Correctie melden