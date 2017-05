Gaat De Papiermolen echt een uur eerder dicht?

Zwembad De Papiermolen in Groningen moet bij mooi weer wel langer open, maar niet ten koste van de openingstijden op de 'gewone dagen' zonder zomerhitte.

Dat vindt de ChristenUnie in de stadse gemeenteraad. De partij was niet de enige die vragen stelde over het plan van het college om het zwembad niet om 20.00 uur, maar om 19.00 uur te sluiten. Door een uur eerder dicht te gaan, wil het college geld vrijmaken om bij mooi weer langer open te kunnen gaan.ChristenUnie wil dat De Papiermolen het laatste uur behoudt en op mooie dagen ook nog eens langer opengaat. Zover gaan collegepartijen PvdA, VVD en GroenLinks en oppositiepartijen CDA en 100 % Groningen niet, maar ze hebben wel vragen. GroenLinks-raadslid Femke Folkerts: 'Waarom de hele zomer een uur eerder dicht. Daar heb ik wel mijn vraagtekens bij.'Dat is een kwestie van geld, legt wethouder Paul de Rook uit. In het uur tussen 19.00 en 20.00 komen er gemiddeld vijfendertig zwemmers naar De Papiermolen. Dat zijn relatief weinig en dus is het een duur uurtje om open te zijn. Dat geld kan volgens hem beter worden besteed aan mooie zomeravonden. Dan kunnen Stadjers straks tot 21.00 uur zwemmen in De Papiermolen.ChristenUnie overweegt om eind deze maand in de raadsvergadering een oproep te doen aan het college om het laatste uurtje tot 20.00 uur op die 'gewone dagen' toch te behouden.De Papiermolen gaat overigens komende zaterdag open. Dat is een week later dan vorige seizoenen. Die week komt er in september bij. De gemeente kiest hiervoor omdat het steeds vaker juist in de nazomer mooi weer is.In 2018 is De Papiermolen het hele jaar dicht vanwege een opknapbeurt. Zwemmers met een abonnement kunnen dan terecht in Kardinge. Dat zwembad gaat dan 's ochtends een uur eerder open, zodat mensen op de tijden kunnen blijven zwemmen die ze gewend zijn. Ook in de openluchtzwembaden in Hoogkerk en mogelijk Ten Boer kunnen ze dan terecht.