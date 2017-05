Auto over de kop tussen Nieuwe Pekela en Veendam

(Foto: Huisman Media/Patrick Huisman) (Foto: Huisman Media/Patrick Huisman)

Op de Zuidwendingerweg tussen Nieuwe Pekela en Veendam is woensdagnacht een auto over de kop geslagen.

De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Naast de brandweer, ambulance en politie bezocht ook de traumahelikopter de plek van het ongeval.



Het is niet bekend hoeveel mensen in de auto zaten en hoe het met de inzittenden is.

Door: RTV Noord