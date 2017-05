Auto over de kop tussen Nieuwe Pekela en Veendam (Update)

(Foto: Huisman Media/Patrick Huisman) (Foto: Huisman Media/Patrick Huisman)

Een 74-jarige automobilist is woensdagavond gewond geraakt, nadat hij op de Zuidwendingerweg tussen Nieuwe Pekela en Veendam met zijn auto over de kop sloeg.

De man sloeg op de vlucht nadat agenten hem in Veendam wilden aanhouden voor een verkeerscontrole. De man viel op de Driebroghweg op door zijn rijgedrag, maar op het moment dat agenten hem wilden stoppen gaf hij vol gas



Tijdens de achtervolging werden snelheden van 140 kilometer per uur bereikt. Na de bocht op de Zuidwendingerweg verdween de auto uit het zicht. Toen agenten de bocht doorkwamen zagen ze rook en het bleek dat de auto op de kop in de berm lag.



De bestuurder lag half uit de wagen. De auto rookte en maakte een sissend geluid. Ook waren er kleine vlammen zichtbaar. Agenten besloten de man uit de auto te halen, maar de man zat met zijn arm vast onder de auto. Met behulp van een omstander lukte het om het voertuig iets op te tillen en de automobilist eruit te trekken.

Door: RTV Noord