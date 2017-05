Benni Drenth overladen met hulp na explosie en brand in Winschoten

'Ik heb vaak gedacht: de wereld is verrot, maar het is toch anders. We hebben zoveel hulp gehad. Van wildvreemden, van mensen waarvan je het niet verwacht, van bekenden.'

Benni Drenth uit Winschoten raakte alles kwijt na de explosie en brand zondag in de Engelstilstraat.Hij is beduusd van alle hulp die wordt aangeboden. 'Ik had dit nooit durven dromen. Het is buiten proportie. Ik had bijvoorbeeld een berichtje geplaatst dat ik geen scheerapparaat meer had. Kan ik één ophalen bij mensen in de buurt die het zelf niet breed hebben. Het is hartverwarmend'.Drenth en zijn gezin hebben een tijdelijk onderkomen in Beerta. Vier dagen na de klap heeft hij nog niet stilgezeten op een stoel. 'Dat is denk ik maar goed ook, want als je het allemaal gaat beseffen, weet ik niet wat er met je als mens gebeurt.'De dochter van de Winschoter had een dag na de explosie een sollicitatiegesprek voor vakantiewerk in een ziekenhuis. Ze wilde dat afzeggen maar Benni adviseerde om toch te gaan: 'Ze had een nacht niet geslapen en nog geen kam om het haar te doen. Ik zei: ga toch maar, dan toon je ook je kracht en ze is gegaan'. Of ze is aangenomen is nog niet bekend.Benni Drenth is zanger en gitarist van de Oost-Groninger band the Pompers. Het hele archief van de band is door de brand verloren gegaan: 'Cd-singles, vinyl, foto's en alle bandopnames. Alles is weg. We maakten vanaf 1983 geregeld bandopnames. Er is niks meer. Ook foto's van de kinderen zijn weg. Af en toe gaat er een bliksemschicht door me heen, van oh mien dit en oh mien dat is weg'.Een 24-jarige vriend van Drenth raakte gewond bij de explosie. Hij ligt in het Brandwondencentrum in het Martiniziekenhuis. Volgens de Winschoter gaat het iets beter met de man.'Hij is van bed af geweest en is van de beademing af. We wilden woensdagavond op bezoek. Maar we kregen een berichtje dat hij geen bezoek wilde omdat het even te druk was.'-' Ineens was die ontploffing en lag ik naast mijn bed'