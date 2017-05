'SC Heerenveen en FC Groningen halen de play-offs'

Het is tot de laatste speeldag spannend in de Eredivisie. FC Groningen strijdt in de schaduw van de titelstrijd tussen Ajax en Feyenoord om een plek in de play-offs om Europees voetbal.

Zondagmiddag om half drie wordt de laatste speelronde afgewerkt. Alle teams komen dan tegelijkertijd in actie. De FC speelt de uitwedstrijd tegen FC Twente. Van de afgelopen tien ontmoetingen in Enschede won FC Groningen er eentje. Negen keer waren de Tukkers te sterk.De achtste en negende plek op de ranglijst geven recht op een plek in de play-offs om Europees voetbal. Momenteel bezetten respectievelijk SC Heerenveen en Heracles Almelo deze plekken.FC Groningen staat tiende en heeft drie punten achterstand op bovengenoemde clubs. De FC heeft derhalve twee missies op de laatste speeldag: zelf winnen en duimen dat SC Heerenveen of Heracles Almelo verliest. Het doelsaldo speelt geen rol, want in bovenstaand scenario heeft FC Groningen te allen tijde het beste doelsaldo van de drie ploegen die strijden om de play-offs.De play-offs leken lange tijd een zekerheidje voor SC Heerenveen, maar na de winterstop gaat het de Friezen niet voor de wind. Op de laatste speeldag moet de ploeg van trainer Jurgen Streppel vrezen voor het alsnog mislopen van de play-offs, al is een puntje genoeg voor Heerenveen. Tegenstander is NEC.Ook Heracles Almelo heeft genoeg aan een punt, al lijkt dat op papier een lastige opgave. Want aan de Almeloërs de taak om Feyenoord in De Kuip van de landstitel af te houden. Houvast is het resultaat van Heracles in Eindhoven tegen PSV. Daar werd het eerder dit seizoen 1-1. Op bezoek bij de andere ploegen uit de top-5, Ajax, FC Utrecht en AZ, werd kansloos verloren.De Groninger hoop is voornamelijk gevestigd op Heracles Almelo. De kans dat SC Heerenveen minimaal een punt pakt tegen NEC is 'op papier' beduidend groter dan de kans dat Heracles Almelo dit kunstje flikt op bezoek bij Feyenoord.'Ik zie FC Groningen wel stunten in Enschede', zegt FC Groningen-volger Elwin Baas. 'Groningen wint haast nooit bij Twente, maar Faber heeft met Mahi en Linssen twee spelers die elke wedstrijd wel een keer scoren.''Daarnaast hebben veel clubs moeite met het compacte 4-4-2-systeem van Groningen. Twente wil natuurlijk het seizoen voor eigen publiek afsluiten met een overwinning, maar de echte wil zal ongetwijfeld ontbreken omdat de Tukkers nergens meer voor spelen. Het zal niet makkelijk worden, maar mijn gevoel zegt dat Groningen met drie punten in de bus stapt.'Baas ziet in Heracles de te kloppen ploeg voor de FC. 'Feyenoord staat onder enorme druk, maar het legioen schreeuwt de ploeg naar het kampioenschap en dus ook langs Heracles.''Heerenveen is bezig aan een verschrikkelijk slechte reeks en krijgt met NEC een tegenstander op bezoek die moet winnen om de nacompetitie te ontlopen. NEC won afgelopen weekend en zal er dus vol voor gaan. Toch zie ik die wedstrijd in een gelijkspel eindigen.'Met een punt zijn de Friezen zeker van de achtste plek en daarmee play-offs. En de negende plek zou volgens de voorspelling van Baas weggelegd zijn voor.... FC Groningen.