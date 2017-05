Directie SuikerUnie hoopt snel weer om tafel te zitten over nieuwe cao

De directie van de SuikerUnie wil snel weer met de bonden om tafel om te praten over een nieuwe cao. Woensdag liepen de onderhandelingen op niets uit.

Vakbond FNV liet weten dat de directie van SuikerUnie boos was weggelopen van de onderhandelingstafel. De directie spreekt dat nu tegen.'We waren zeker niet boos', verzekert Wijnand Piree van SuikerUnie. 'Het overleg werd emotioneel, vooral aan de kant van de vakorganisaties, daarom leek het ons verstandig de gesprekken even op te schorten.'De nieuwe cao kent een aantal knelpunten, waaronder de regelingen voor oudere werknemers.Piree hoopt echter op korte termijn weer om tafel te zitten met de vakbonden. 'Wat ons betreft gebeurt dat zo snel mogelijk. We hebben uiteindelijk hetzelfde doel: dat er een nieuwe, goede cao komt voor het personeel.'