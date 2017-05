Martin Korthuis begint opnieuw met nieuwe cd en dezelfde vrouw

Korthuis en Pol

Een nieuw begin, als zanger én echtgenoot. Het album Nij van de Groninger zanger Martin Korthuis markeert een nieuwe periode voor hem.



De titel van het nieuwe album heeft voor Korthuis meerder betekenissen. Het slaat ook op zijn relatie. De zanger was enkele jaren gescheiden omdat er een ander vrouw in zijn leven was gekomen. 'Toen mijn ex ook een nieuwe relatie begon werd ik jaloers en ben ik op mijn knieën gegaan. Sinds kort ben ik weer getrouwd met de vrouw waarvan ik gescheiden was.'



Versterkers op tien

'Het is voor mij heel bijzonder', begint Korthuis. 'Jarenlang heb ik met een band gespeeld, daarna jarenlang solo en nu speel ik als duo met gitarist Eddo Pol. Ik kende hem al omdat ik een keer per jaar op Schiermonnikoog speel met een rockband, je weet wel: met de versterkers op tien en daar is hij ook altijd bij. Maar sinds we met z'n tweeën zijn gaan musiceren zijn we niet meer te stoppen.'



Eddo Pol uit Bedum, speelde eerder onder meer bij de Groninger metalband Steel Against Steel. Op de nieuwe cd is Pol verantwoordelijk voor de fraaie gitaarpartijen.



Polle Eduard: Ik wil jou

'Ik wil jou', van Polle Eduard heb ik altijd een geweldig lied gevonden. Over twee jonge mensen met de hele wereld aan hun voeten. En de jongen zegt tegen het meisje dat 'ie haar ziet zitten en of ze niet naar huis moeten om, nou ja, je weet wel. Ik vind dat zo'n prachtig lied. Met de band mocht ik het nooit zingen en nu met Eddo dus wel.'



Fries Wolma

'Op een gegeven moment hoorde ik Zummertied van Fries Wolma. Het is een mooi licht liedje met een mooie melodie. Zelf wil ik nog wel eens de diepte in gaan maar dankzij zo'n mooi liedje blijf ik dicht genoeg aan de oppervlakte', vertelt Martin.



Korthuis en Pol live

'Het werd tied veur veranderingen', zingt Korthuis op de titeltrack van Nij. Gelukkig voor de fans is ook veel bij het oude gebleven: zoals mooie Gronings-talige liedjes en het karakteristieke stemgeluid van Martin Korthuis. Zondagmiddag spelen Korthuis en Pol live liedjes van Nij bij Hammingh in Garnwerd.

