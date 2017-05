Zieke kastanjes aan de singels krijgen kuurtje met knoflook

(Foto: RTV Noord) (Foto: Reinder Smith)

Fietsers op de Radesingel in Groningen knijpen de neus dicht. Er hangt een enorme knoflooklucht. De kastanjes worden behandeld met ...knoflook.

De karakteristieke bomen aan de singels in Groningen zijn getroffen door de gevreesde kastanjebloedingsziekte. Daardoor sterven ze langzaam af en moeten worden gekapt.

Knoflookextract

Het bedrijf Allicin uit Bedum heeft een remedie bedacht tegen deze ziekte. Het onder druk injecteren van de bomen met een extract dat gewonnen is uit knoflook.

Experts stonden in het begin sceptisch tegenover deze aanpak maar steeds meer boomeigenaren passen het toe, als laatste redmiddel om de kastanjes te behouden. De gemeente Groningen laat deze dagen 27 bomen behandelen.

Door: RTV Noord Correctie melden