Gemeente Haren zet verkeerstellers in

De gemeente Haren gaat vanaf juni op vijf plaatsen permanent de verkeerstromen in de gaten houden. Het zet daarvoor verkeerstellers in.

Haren wil tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Groningen het sluipverkeer in beeld brengen.Na de zomer start de grootschalige ombouw van de Ring Zuid. Door middel van lussen in de weg wordt gemeten hoeveel verkeer er door de gemeente rijdt.Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrachtverkeer en personenauto's. De verkeerstellers staan op de Dr Ebelsweg, de Rijksstraatweg tussen Glimmen en N860, tussen N860 en Emmalaan, tussen Haren en Groningen en op de Meerweg.Wethouder Mathilde Stiekema zegt 'blij te zijn met de vijf meetpunten, immers meten is weten. Objectieve gegevens geven inzicht in de verkeersstromen en op grond daarvan kan bijsturing zo nodig plaatsvinden.'Op basis van onderzoeken van Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid is de prognose dat tijdens de werkzaamheden in Groningen nauwelijks extra verkeer door Haren rijdt. Door middel van deze tellers wordt dit nu in beeld gebracht en indien nodig kan worden bijgestuurd.