Begeleidingscommissie verzweeg negatief oordeel over bureau Witteveen+Bos

De begeleidingscommissie van het onderzoek naar schades in het buitengebied heeft bewust de negatieve uitspraak van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) over het bureau Witteveen+Bos verzwegen.

Dat blijkt uit de eigen evaluatie van het onderzoek, waarbij 1634 claims in het buitengebied zijn afgewezen. Dat gebeurde door hetzelfde Witteveen+Bos.De Tcbb heeft in februari al een negatief oordeel gegeven over de onderzoeksmethode die door dit bureau in Emmen is gebruikt. Dat gebeurde in een niet openbare brief aan het Ministerie van Economische Zaken, waar RTV Noord de hand op heeft weten te leggen.De begeleidingscommissie van het onderzoek in het buitengebied is daar al lange tijd van op de hoogte. Dat geldt ook voor het moment waarop bekend werd gemaakt dat alle claims in het buitengebied door Wittevee+Bos zijn afgewezen.Toch is er niet ingegrepen. 'Dit rapport was voor de begeleidingscommissie geen aanleiding om tot een andere conclusie te komen', zo staat in het evaluatierapport.Daarin wordt ook gemeld dat de begeleidingscommissie 'vertrouwelijk kennis heeft kunnen nemen' van het oordeel van de Tcbb over de methodiek, die Witteveen+Bos in Emmen heeft toegepast.'Omdat het rapport nog niet door het ministerie naar buiten is gebracht heeft de begeleidingscommissie ervoor gekozen in haar evaluatie niet inhoudelijk in te gaan op dit rapport en de vertrouwelijkheid te respecteren', verantwoordt de begeleidingscommissie het stilzwijgen.Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl is voorzitter van de begeleidingscommissie. Ook zijn collega Koos Wiersma van De Marne maakt er deel van uit. Verder zitten Merijn Wienk van de maatschappelijke stuurgroep, bouwkundig expert Otto Wassenaar en Simon Wijte van de TU Eindhoven er in.De commissie noemde destijds het onderzoek van Witteveen+Bos in het buitengebied 'wetenschappelijk verantwoord'.Fractievoorzitter Stieneke van der Graaf van ChristenUnie in provinciale staten is zeer verbaasd over het zwijgen van de begeleidingscommissie. 'Ongelooflijk dat dit niet naar buiten is gebracht. De begeleidingscommissie wist er dus van. En wie nog meer?', zo vraagt ze zich af.Ze begrijpt niet waarom er op basis van de uitspraak van de Tcbb niet is ingegrepen bij het onderzoek naar schade in het buitengebied. 'Waarom is dit geen aanleiding geweest om hun eigen conclusies aan te passen? De gedupeerde bewoners hadden recht op deze informatie', vindt Van der Graaf, die hier vragen aan gedeputeerde staten over gaat stellen.Wat Van der Graaf betreft gaat het onderzoek van Witteveen+Bos naar de 1634 schade in het buitengebied de prullenmand in. 'Gedupeerden zijn misleid door deze informatie achter te houden. Ik wil ook weten hoeveel gedupeerden op basis van dit rapport een voucher van 1500 euro hebben geaccepteerd. En daarmee afstand hebben gedaan van hun recht de NAM alsnog aansprakelijk te stellen.'Wiiteveen+Bos laat weten donderdag niet te kunnen reageren 'omdat het directiesecretariaat niet beschikbaar is'.