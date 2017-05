Lopend Vuur: Ik kijk nooit onder de motorkap

Autobezitters gaan vaker naar de garage voor een onderhoudsbeurt. Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging en Bovag.

In totaal waren er vorig jaar 15,6 miljoen onderhoudsbeurten. Dat is 11 procent meer dan het jaar er voor.In de jaren dat het financieel wat minder ging in Nederland werd er flink bezuinigd op het auto-onderhoud. Mensen gingen ook zelf klussen.