Beperkte groei van de Groninger bevolking verwacht

Het aantal inwoners van de provincie Groningen zal de komende tien jaar maar beperkt toenemen. Dat blijkt uit de nieuwste prognoses over de periode 2018 - 2028, die de provincie Groningen samen met de gemeenten heeft opgesteld.

De groei van de bevolking vindt voornamelijk plaats in de oudste leeftijdscategorieën (60+ jaar), terwijl de beroepsbevolking juist afneemt. De omvang van de jongste leeftijdscategorieën (40- jaar) is redelijk stabiel.



Groei gemeente Groningen

Bekijken we de ontwikkeling op het niveau van gemeenten, zoals die na de aankomende herindelingen waarschijnlijk zullen bestaan, dan valt te zien dat er alleen nog groei zal plaatsvinden in de gemeente Groningen. In de huidige gemeente Zuidhorn is ook sprake van groei, maar Zuidhorn gaat op in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Voor deze nieuwe gemeente daalt naar verwachting het aantal inwoners.



In de overige gemeenten wordt een afname van tussen 3 en 11 procent verwacht.

