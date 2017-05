Basisdebuut Glenn Bijl in laatste reguliere wedstrijd voor FC Groningen

Knoalster Glenn Bijl maakt zondag zijn debuut in de basis bij FC Groningen. Bijl kreeg eerder dit seizoen te horen dat hij mag vertrekken, maar mag in de laatste speelronde van de eredivisie nog wel zijn debuut maken bij het eerste.

De keuze komt voor uit defensieve problemen. Desivio Payne, Yoëll van Nieff en Kasper Larsen ontbreken.



Schorsing

De bedoelings was dat Desivio Payne rechtsback Hiariej, die ontbreekt vanwege een schorsing, zou vervangen.



De Amerikaanse verdediger speelde vorige week na enkele maanden blessureleed een halve wedstrijd met Jong FC Groningen. Vrijdag op de training ontbrak Payne echter.



Simon Tibbling verliet de training halverwege. Wat hij heeft, is onduidelijk.



Afscheid

Payne en Hiariej vertrekken deze zomer beiden bij de FC. Afgelopen zondag namen ze al afscheid van het publiek.



Jesper Drost kwam niet ongeschonden uit de strijd met de Eindhovenaren, maar hij lijkt op tijd fit voor het duel met FC Twente.



Van Nieff speelt niet

Dit geldt niet voor Yoëll van Nieff. Hij werd tegen PSV al voor de rust gewisseld. Een enkelblessure houdt hem uit de selectie.



Van Nieffs vervanger in het hart van de verdediging is Etiënne Reijnen.



FC Groningen Live

FC Twente-FC Groningen is zondag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 14.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Wim Masker. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.







Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Twente-FC Groningen begint zondag om 14.30 uur.







Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Bijl, Reijnen, Memisevic, Davidson; Drost, Bacuna, Jenssen, Idrissi; Linssen en Mahi

