Leek laat Novatec toch meepraten over gemeentelijke fusie

De ondernemingsraad van de sociale dienst van Marum, Leek en het Drentse Noordenveld mag toch meepraten bij de fusiebesprekingen in het Westerkwartier.

Dat geldt ook voor de OR van het gezamenlijke werkvoorzieningsschap Novatec.Tenminste, als het aan de gemeente Leek ligt.Oorspronkelijk mochten beide organisaties er alleen maar als toehoorder bij zitten, omdat ze onder meerdere gemeenten vallen.Novatec is het werkvoorzieningschap van de gemeenten Grootegast, Marum, Zuidhorn, Leek en De Drentse gemeente Noordenveld. Noordenkwartier is de sociale dienst van Leek, Marum en Noordenveld.Onlangs klaagden de ondernemingsraden bij de betrokken gemeenteraden over het feit dat ze niet mee mogen praten.In een raadsbreed gesteunde motie werd woensdagavond wethouder en portefeuillehouder Hans Morssink opgedragen de belangen van de medewerkers van Novatec en Noordenkwartier bij de andere gemeenten te verdedigen. Morssink steunde de motie van harte.Leo van Herksen, voorzitter van de ondernemingsraad van Noordenkwartier, is tevreden: 'Zowel bij Novatec en Noordenkwartier zit veel kennis over hun sociaal domein. Met die expertise kunnen we een grote bijdrage leveren aan het opzetten van de nieuwe organisaties. Helaas wordt die kennis wordt nu niet gebruikt. We zijn blij met de steun van de raad en de wethouder en hopen binnenkort toch mee te kunnen praten. Dat is in het belang van de cliënten van Noordenkwartie en Novatec én in het belang van de medewerkers van beide organisaties.'