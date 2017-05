Multifunctioneel Centrum in Grijpskerk stap dichterbij door subsidie

De Nieuwe Wierde in Grijpskerk is een stap dichterbij. De provincie kent een leefbaarheidssubsidie van drie ton toe aan de stichting die het multifunctionele centrum (MFC) in Grijpskerk wil realiseren.

In totaal zijn er subsidies toegekend aan vijftien leefbaarheidsprojecten in de provincie.De Wierde is een voormalig verzorgingshuis van de Zonnehuisgroep Noord. Die wilde De Wierde sluiten, maar de Noord Nederlandse Zorg Cooperatie (NNZC) en de bewoners staken daar een stokje voor. De NNZC nam de zorg over. Samen met de dorpscoöperatie gaan ze De Nieuwe Wierde exploiteren.Het geheel wordt een multifunctioneel centrum, met onder meer een bibliotheek. 'Het moet een plek zijn waar jong en oud samenkomen', vertelt Mariet Tefi-Dontje van het MFC.De stichting die het MFC wil realiseren heeft de financiering nog niet helemaal rond, maar is wel vol vertrouwen. 'We moeten nog een ton bij elkaar krijgen, maar met deze bijdrage van de provincie weten we gewoon dat we er gaan komen. Daar ben ik enorm blij mee.'Het is de bedoeling dat De Nieuwe Wierde in maart 2018 klaar is. 'Maar tot die tijd blijven de ouderen natuurlijk wel gewoon wonen waar ze nu wonen.'De provincie heeft in totaal twee miljoen euro aan leefbaarheidssubsisies toegekend. Zo krijgt Het Houtstek in Slochteren 150.000 euro voor een nieuw dorpshuis. De Nationaal Coördinator Groningen betaalt ook mee aan dat nieuwe dorpshuis.Muntendam krijgt een kwart miljoen van de provincie om de dorpskern te versterken en twee sporthallen samen te voegen tot een. Hoogezand-Sappemeer krijgt drie ton voor de sloop van twintig woningen in Gorecht-West.