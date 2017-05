Laatste speeldag: Hoe staan de zaterdagclubs ervoor?

Het voetbalseizoen loopt tegen het einde. Reden voor ons om eens te kijken hoe de Groningse en net Drentse amateurvoetbalclubs voor staan. In dit overzicht het zaterdagvoetbal.

Zijn er ploegen die nog in de race zijn voor een kampioenschap? Wie moeten er strijden tegen degradatie? En welk team kan de laatste ronde een fantasie-elftal opstellen?In de lagere klasses behandelen we niet alle Groninger teams.Oranje Nassau lijkt in deze competitie niet te ontkomen aan het spelen van nacompetitie tegen degradatie. De ploeg staat met nog één speelronde te gaan op de veertiende plaats met 32 punten. De nummers dertien en veertien van deze competitie zijn veroordeeld tot de nacompetitie. Op de dertiende plaats staat Flevo Boys. Zij hebben evenveel punten als ON, maar een beter doelsaldo. NSC uit Nijkerk staat op de twaalfde plek met 34 punten.In theorie bestaat er dus een kleine kans dat Oranje Nassau de nacompetitie ontloopt. Dan moet het de laatste wedstrijd winnen van kampioen ACV uit Assen. Daarnaast is het afhankelijk van gunstige resultaten bij de wedstrijden NSC (12) tegen Eemdijk (9) en AZSV (10) tegen Flevo Boys (13).In deze klasse wordt Groningen vertegenwoordigd door PKC '83, VV Winsum, VEV'67, VV Gorecht en VV Omlandia. PKC' 83 is in deze competitie de hoogst geklasseerde Groningse club (5) en zij kunnen zich op gaan maken om nacompetitie te spelen voor promotie naar de hoofdklasse. Deelname hieraan werd namelijk al verzekerd door het winnen van de tweede periode.Ook VV Omlandia kan zich op gaan maken voor de nacompetitie. De ploeg zal op de elfde plaats eindigen en zij proberen zich via de nacompetitie te handhaven in de eerste klasse. VV Winsum, VEV '67 en VV Gorecht zijn uitgespeeld en eindigen in de middenmoot.FC Grootegast is de enige Groningse voetbalclub in deze competitie en strijdt om rechtstreekse handhaving. Zij staan momenteel op de elfde plaats met 26 punten. Nummer tien SC Stiens heeft 29 punten en VVI uit Idskenhuizen heeft 30 punten verzameld. Wel heeft Grootegast een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrenten. Donderdagavond wordt de wedstrijd FC Grootegast -Broekster Boys ingehaald en twee dagen speelt de ploeg van Johannes Douma uit tegen hekkensluiter De Wâlde. SC Stiens speelt zijn laatste wedstrijd uit bij Be Quick Dokkum (2) en VVI ontvangt thuis nummer vijf Veenwouden.In de andere tweede klasse spelen acht Groningse ploegen. VV Groningen kan komend weekend kampioen worden. Zij spelen thuis tegen nummer drie DZOH. Nummer vier Pelikaan S en nummer vijf NEC Delfzijl strijden samen met Gramsbergen (7) om de derde periodetitel.Verder naar onderen is het nog erg spannend in deze klasse. The Knickerbockers staat op de dertiende plaats en heeft 23 punten verzameld, net zoveel als LTC uit Assen. Eén van deze ploegen zal direct degraderen, de ander is veroordeeld tot de nacompetitie. Ook Zuidhorn en Groen Geel moeten nog vrezen voor de nacompetitie. Zij staan respectievelijk op de tiende en elfde plaats. SV Bedum eindigt in de middenmoot en Aduard 2000 is al gedegradeerd.In de derde klasse A, B en D spelen geen Groningse voetbalclubs.Een echte kampioenswedstrijd tussen de nummer één SV Marum en nummer twee VV Noordwolde op de laatste speeldag. Beide ploegen moeten winnen om kampioen te worden. Mocht deze wedstrijd in een gelijkspel eindigen, dan kan SC Loppersum de lachende derde worden. Deze ploeg heeft het hele seizoen bovenaan gestaan, maar door mindere resultaten na de winterstop en het verlies afgelopen speelronde tegen Appingedam is de ploeg afgezakt naar de derde plaats. Loppersum ontvangt thuis het al gedegradeerde Helpman.Helpman degradeert samen met Appingedam naar de vierde klasse. De andere ploeg uit Appingedam, De Pelikanen, lijkt veroordeeld tot het spelen van nacompetitie. Zij staan namelijk op de twaalfde plek met 26 punten. Veenhuizen bekleedt de elfde plaats met één punt meer dan De Pelikanen. Grijpskerk staat tiende met 29 punten.Het is voor zowel Appingedam als De Pelikanen belangrijk dat De Pelikanen het goed doen in de eventuele nacompetitie. De clubs fuseren namelijk per 1 juli. De nieuwe club met de naam DVC Appingedam mag dan instromen op het niveau van de hoogst spelende club. Aangezien Appingedam al gedegradeerd is, moet De Pelikanen er dus voor zorgen dat DVC in de derde klasse instroomt.In de vierde klasse A, B spelen geen Groningse voetbalclubs.In deze competitie is VV Mamio afgetekend kampioen geworden. De ploeg verzamelde tot dusver 65 punten. SV Lycurgus kan zich op gaan maken voor de nacompetitie. Door het kampioenschap van Mamio ontvangen de blauwhemden het ticket uit de eerste periode voor het spelen van nacompetitie.Onderin moeten maar liefst vijf teams vrezen voor het spelen van nacompetitie tegen degradatie. Nummer acht SIOS staat er met 32 punten relatief gunstig voor, maar nummer twaalf VVK heeft slechts drie punten minder. De anderen die nog tot de nacompetitie veroordeeld kunnen worden hebben allen 30 punten. Dat zijn Opende (9), LEO (10) en ODV (11) uit Friesland. GRC Groningen degradeert samen met De Lauwers.Be Quick 1887 is koploper in deze klasse en heeft drie punten meer dan nummer twee HS'88. Be Quick speelt zijn laatste wedstrijd thuis tegen nummer acht SJS uit Stadskanaal en HS'88 gaat op bezoek bij Amicitia (6).Onderin deze competitie is het nog spannend. De nummer laatst degradeert en de nummer elf en twaalf zijn veroordeeld tot het spelen van nacompetitie. VVS uit Oostwold staat momenteel op de laatste plaats met 16 punten. De Heracliden en SGV uit Schildwolde staan daar net boven. Zij hebben respectievelijk 18 en 19 punten.Met nog één speelronde te gaan delen VV Oosterparkers en VV Stedum de koppositie. Beide ploegen hebben nog een uitwedstrijd te gaan. Oosterparkers gaat op bezoek bij Westerlee en Stedum reist af naar DIO Groningen. Mochten beide ploegen weten te winnen, dan volgt er een beslissingswedstrijd. Echter staat deze wedstrijd gepland op een moment dat voor de Oosterparkers op zijn zachts gezegd niet lekker uitkomt, 17 mei. Een groot deel van de selectie bevindt zich dan namelijk in Portugal.Dit reisje is aan het begin van het seizoen geboekt en de club is nu op zoek naar een sportieve oplossing. 'De wedstrijd kan helaas niet verplaatst worden, omdat in het weekend van 20 en 21 mei nacompetitie wordt gespeeld. En aangezien wij de eerste periodetitel hebben gewonnen, kunnen we daar niet om heen', aldus teamleider Koster.In deze klasse is Harkema Opeinde kampioen geworden. Nummer zeven is Zeester uit Zoutkamp en zij zijn nog in de race om de derde periodetitel te pakken. Die geeft recht op het spelen van nacompetitie voor promotie naar de vierde klasse. De andere kanshebbers zijn de Friese clubs Kootstertille en OKVC.Mussel kan zich als Groninger club gaan voorbereiden op de nacompetitie. De club staat op dit moment vierde en heeft zich verzekerd van het spelen van promotieduels. Mussel speelt zijn laatste wedstrijd thuis tegen kampioen Achilles 1894. De andere ploegen die nacompetitie spelen zijn Tiendeveen en DSZ'16 uit Zuidlaren.