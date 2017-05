Tweede Kamer pikt 'onder de pet houden' kritisch rapport niet

'Het is heel vreemd dat je maandenlang een kritisch rapport onder de pet houdt. Dat kan echt niet door de beugel.' Zo reageert PvdA-kamerlid Henk Nijboer op het verzwijgen van een negatief oordeel van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb).

Het gaat daarbij om de onderzoeksmethode van het bureau Witteveen+Bos. Die is zowel bij Emmen als aan de randen van het aardbevingsgebied in Groningen toegepast.GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren en Nijboer hebben hier inmiddels een debat over aangevraagd. 'Wij willen weten waarom deze heel relevante informatie niet gedeeld is met de Groningers,' licht Van Tongeren de debataanvraag toe.RTV Noord bracht woensdag een geheime brief aan het ministerie van Economische Zaken naar buiten. Die is al in februari door de Tcbb verstuurd. Het negatieve oordeel van deze commissie over de werkwijze van Witteveen+Bos is nooit openbaar gemaakt.Er is door deze landelijke commissie gekeken of de 111 claims uit de omgeving van Emmen terecht zijn afgewezen. Volgens Witteveen+Bos is er geen sprake van aardbevingsschade. De Tcbb meldt aan het ministerie dat die conclusie 'onvoldoende is onderbouwd'.Eind maart bepaalde hetzelfde bureau vervolgens dat ook 1634 claims in het buitengebied van Groningen en Noord-Drenthe niet gehonoreerd worden. Ook hier zou geen sprake zijn van aardbevingsschade.GroenLinks en de PvdA zijn hier furieus over. 'Het vertrouwen in Groningen is al zo goed als weg. En als dan worden ook nog dit soort rapporten verzwegen. Dat kan echt niet. Daar gaan we de minister voor ter verantwoording roepen,' kondigt Nijboer aan.