Toch een fietstunnel bij de Papiermolen

(Foto: Aanpak Ring Zuid)

Er komt een fietstunnel bij de Papiermolen, in plaats van de geplande voetgangersbrug over de ringweg. 'Dit is erg goed nieuws voor de gemeente en omwonenden' zegt wethouder Paul de Rook.

Plan

De gemeente had eerder al de wens voor een fietstunnel, maar die leek er niet te komen. Het projectbureau vroeg de aannemer om met nieuwe ideeën te komen. In een van de voorstellen bleek het toch mogelijk om een fietstunnel te realiseren die voldoet aan normen voor fietscomfort en veiligheid. Dit komt onder andere omdat de Maaslaan iets wordt verlengd.



Financiering

Met verschillende partners is afgesproken dat de gemeente de investeringskosten van 3,25 miljoen euro voor haar rekening neemt, als de gemeenteraad daarmee instemt. Het college van B&W vraagt ook 750.000 euro om de aantrekkelijkheid en sociale veiligheid van de fietstunnel te vergroten.



Het plan voor de fietstunnel is nog niet helemaal definitief. Er is nog een wijziging van het Tracébesluit nodig.



