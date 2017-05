OM eist 2 jaar cel voor medeverdachte die miljoenen van 12-jarige verduisterde

Het Openbaar Ministerie eist twee jaar cel tegen een 38-jarige man uit Midwolda. De man wordt verweten dat hij als bewindvoerder vier miljoen euro heeft verduisterd van de toen 12-jarige Mick van Riemsdijk.

De nu 21-jarige man is nazaat van de oprichter van het schoonmaakconcern Asito in Overijssel. De officier van justitie rekent de verdachte uit Midwolda zwaar aan dat hij als bewindvoerder niet in het belang van de jongen handelde.Samen met een 54-jarige man uit Eelderwolde zou, tegen de afspraken in, met het geld risicovol zijn belegd. De mannen waren vanaf 2007 bewindvoerder, nadat de vader van het kind overleed. Beide mannen werkten bij de Friesland Bank, waar de familie klant was, en de man uit Eelderwolde zelfs directeur.De twee bewindvoerders vertrokken in die periode, waarin de vader overleed, bij de bank. De man uit Eelderwolde werd directeur van het beleggingsbedrijf CEG/Reggehuys. De man uit Midwolde werd zelfstandige in de financiële advisering. Hij zei niets af te weten van beleggingszaken. Dit liet hij over aan zijn compagnon.De man had als bewindvoerder ook een onderzoeksplicht. Hij had niet zomaar in vertrouwen moeten ondertekenen, zei de officier. De advocaat vond dat er geen sprake was van schuld of opzet en vroeg de man vrij te spreken.De huidige bewindvoerder deed in 2013 aangifte. Die diende een schadeclaim van vier miljoen in. Die moeten de mannen betalen, vindt de officier. De huidige bewindvoerder zegt dat de jongen destijds een kwetsbaar kind was, toen hij werd overgeleverd aan de zorg van de bewindvoerder. Mick van Riemsdijk is nu vader van twee kinderen en moet noodgedwongen sober leven, nu hij een belastingschuld van enkele miljoenen heeft.Volgens de bewindvoerder had dat niet gehoeven, want zo heeft zijn vader hem niet achter willen laten.De 54-jarige man uit Eelderwolde staat later op de dag terecht.De rechtbank doet 31 mei uitspraak.