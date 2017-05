Annasophie (12) maakt een muurschildering van 13471 stippen

Van dichtbij zijn het gewoon kleurrijke verfstippen op een muur. Van een afstandje vormen ze een kunstwerk. De 12-jarige Annasophie Sijbring maakte met 13741 'pixels' een schilderachtig plaatje in de Akerkstraat in Stad.

In de luwte van de drukte van het hart van Groningen loopt een klein straatje vanaf de Der Aa-kerk richting de Grote Kromme Elleboog. Eén muur valt op; de muur van Annasophie.'Het is een sociaal project voor school', vertelt haar moeder Karin. Via een computerprogramma zette Annasophie een doorkijkje van haar straat richting de Der Aa-kerk over in zogenaamde pixels, ofwel stipjes.'Ik ben zelf erg creatief en mijn kinderen ook', zegt de trotse moeder. 'Zo'n groot project werd haar afgeraden, maar ik zeg altijd: follow your heart.'Zodoende kreeg Annasophie toestemming om de slag te gaan. Met als voorwaarde dat ze het project af zou maken. En dat deed ze. Samen met opgetrommelde buurtbewoners.Ze maakte de muur schoon, verfde deze wit en begon met het zetten van kruisjes, heel veel kruisjes. Ieder kruisje werd vervolgens een kleurrijke stip.Karin: 'We zijn er met zo'n twintig man zaterdag en zondag mee beziggeweest. En dat was ook wel nodig.' Het laatste stipje, het topje van de Der Aa-kerk is van goud, als kroon op het werk.Donderdagavond in Noord Vandaag meer over het project van Annasophie. Noord Vandaag begint om 18 uur. De uitzending wordt doorlopend ieder half uur herhaald en is terug te kijken via Televisie Gemist