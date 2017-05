Synthesizer gestolen: 'Blijf er met je tengels van af'

Hij baalt als een stekker. Artiest Reinout Douma uit Groningen. Deze week werd zijn rode synthesizer gestolen uit zijn auto.

Een oproep op Facebook om zijn instrument terug te krijgen, werd al meer dan 700 keer gedeeld. Zonder resultaat nog tot op heden.Douma, directeur bij het Noordpoolorkest, had zijn auto dinsdagavond geparkeerd in het de binnenstad van Groningen, waar hij woont. 'Ik weet dat ik mijn instrumenten uit de auto moet halen, maar ik was een beetje lui', vertelt hij.Tot hij de volgende dag de gordijnen opendeed, zag hij tot zijn grote schrik dat de kofferbak van zijn auto openstond. 'Toen dacht ik al: shit, dit is niet goed.'Douma rijdt in een sedan, waarbij je niet kunt zien wat er in de kofferbak ligt. De synthesizer, ter waarde van zo'n 2000 euro, is het enige dat meegenomen is. 'De kostuums voor ons optreden met Bert Visscher en wat cd's en bladmuziek lagen er nog wel.'In zijn oproep op Facebook schrijft Douma dat hij hoopt dat de dief er veel muzikaal plezier uit haalt. Wordt de synthesizer echter te koop aangeboden, dan wil Douma hem graag terug. 'Al denk ik dat de kans klein is. Wellicht is het een armlastige sukkel geweest die geld nodig heeft.'De artiest heeft meer synthesizers dus optredens komen niet in gevaar. Wel baalt hij behoorlijk van de diefstal. 'Blijf gewoon met je tengels van andermans spullen af.'