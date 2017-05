Laatste speeldag: Hoe staan de zondagclubs ervoor?

Het voetbalseizoen loopt tegen het einde. Reden voor ons om eens te kijken hoe de Groningse en net Drentse amateurvoetbalclubs ervoor staan. In dit overzicht het zondagvoetbal.

Zijn er ploegen die nog in de race zijn voor een kampioenschap? Wie moeten er strijden tegen degradatie? En welk team kan de laatste ronde een fantasie-elftal opstellen?In de lagere klasses behandelen we niet alle Groninger teams.Be Quick 1887 is de enige Groningse ploeg die uitkomt in deze competitie. Vorig jaar promoveerde de ploeg van trainer Mischa Visser naar dit niveau. Visser kan ook dit jaar kunnen ze terugkijken op een prima seizoen. Be Quick eindigt met nog één speelronde te gaan hoogstwaarschijnlijk op de zesde plaats.GRC Groningen en WVV uit Winschoten vertegenwoordigen de provincie Groningen in de eerste klasse F. In deze klasse is Achilles 1894 kampioen geworden. GRC (5) en WVV (6) maken beide nog kans op de derde periodetitel. GRC staat bovenaan in de derde periode met 18 punten, WVV heeft er 15. GRC heeft komende zondag dus genoeg aan een gelijkspel tegen Wolvega, WVV moet thuis winnen van VKW om mee te doen om promotie naar de hoofdklasse.In deze klasse mag nummer twee Roden zich voorbereiden op de nacompetitie voor promotie. Peize en Stadspark zijn uitgespeeld, zij eindigen in de middenmoot. Velocitas 1897 is de huidige nummer tien van de competitie en heeft evenveel punten als nummer elf MKV '29. Velocitas speelt zijn laatste wedstrijd uit tegen nummer acht Emmeloord, MKV'29 ontvangt thuis nummer drie DTD. Echter verhuist Velocitas zijn prestatievoetbal van de zondagafdeling naar de zaterdagtak, waardoor de ploeg zich sowieso terugtrekt uit de tweede klasse.Groninger Boys staat momenteel laatste met 14 punten en concurrent Lemmer heeft er 16. Aangezien er dertien ploegen vertegenwoordigd zijn in deze klasse degradeert alleen de nummer laatst. Groninger Boys speelt de laatste wedstrijd thuis tegen Roden (2), Lemmer reist af naar Olyphia (4).De Groningse ploegen zijn in deze competitie wat verder naar beneden te vinden. Het hoogst geplaatste Groningse team is Hoogezand. Zij eindigen samen met GVAV-Rapiditas, Noordster en Beilen in de middenmoot. Voor Noordster is het seizoen nog niet ten einde. Zij pakten de meeste punten in de tweede periode en mogen via de nacompetitie proberen om te promoveren naar de eerste klasse.Amicitia (10), ZNC (11) en Forward (12) moeten vrezen voor nacompetitie. De studenten van Forward staan er het slechtste voor, zij hebben 23 punten verzameld. Amicitia en ZNC hebben beiden 26. Helpman kent een teleurstellend seizoen en eindigt op de dertiende en laatste plaats. Daarmee degraderen zij naar de derde klasse.In de derde klasse A en D spelen geen Groningse ploegen.GOMOS mag zich kampioen noemen van de derde klasse B. Lewenborg (6) speelt nacompetitie. Zij eindigen achter GOMOS in de tweede periode, maar door het kampioenschap van de ploeg uit Norg schuift het ticket voor nacompetitie automatisch door naar Lewenborg. Nummer elf Zuidlaren en twaalf Actief mogen beide proberen om via de nacompetitie lijfsbehoud in de derde klasse vast te stellen.In deze competitie zijn Stadskanaal, Ter Apel'96 en Musselkanaal de Groningse ploegen. Nummer vier Stadskanaal pakte de tweede periodetitel en mag via de nacompetitie proberen promotie veilig te stellen. Ter Apel (7) eindigt in de middenmoot en is uitgespeeld.Onderin de competitie is het razend spannend. Tussen de nummer negen en dertien zit slechts drie punten verschil. Ook Musselkanaal moet vrezen voor lijfsbehoud. De huidige nummer elf speelt zijn laatste wedstrijd uit tegen middenmoter Gieten. De directe concurrenten van Musselkanaal zijn SVV '04 (9), LEO (10), CEC (12) en Titan (13).In de vierde klasse A en E spelen geen Groningse ploegen.Gruno is het hoogst geplaatste Groningse team in deze competitie. Zij staan met nog één wedstrijd te spelen op de vijfde plaats. Haren staat zevende en eindigt in de middenmoot. Nummer tien SVMH uit Niebert gaat samen met nummer elf de Wilper Boys uitmaken wie er nacompetitie speelt tegen degradatie. SVMH gaat voor de laatste wedstrijd op bezoek bij nummer negen Zwaagwesteinde, terwijl de Wilper Boys thuis Gruno ontvangen. Winsum heeft slechts elf punten verzameld en degradeert uit deze klasse.Siddeburen heeft zich verzekerd van het kampioenschap in deze klasse. Kwiek (6) uit Hoogezand mag proberen om via de nacompetitie te promoveren naar de derde klasse. Wie het andere ticket voor nacompetitie krijgt is nog niet bekend. Bellingwolde, FVV uit Foxhol, BATO uit Winschoten, Alteveer en HSC uit Sappemeer doen allen nog mee om de periodetitel in de tweede periode.Westerwolde (10), Alteveer (11) en Pekelder Boys (12) moeten vrezen voor de nacompetitie. Westerwolde speelt de laatste wedstrijd thuis tegen BATO, Alteveer ontvangt Kwiek en Pekelder Boys speelt thuis tegen Bellingwolde . WEO uit Woldendorp degradeert samen met Zuidlaarderveen direct uit deze competitie.De enige Groningse ploeg in deze klasse is Sellingen. Zij staan met nog één wedstrijd te gaan op de negende plaats en kunnen niet meer zakken of stijgen. Daarmee handhaven zij zich in de vierde klasse D.In deze klasse spelen geen Groningse ploegen.Zevenhuizen en TLC vertegenwoordigen Groningen in deze klasse. Voor de Tolbert Leek Combinatie is het seizoen nog niet ten einde. Zij verzekerden zich in de eerste periode al van nacompetitievoetbal en mogen dus op die manier proberen te promoveren. Er is ook nog een kleine kans op het kampioenschap voor TLC, maar dan moet huidige koploper Oldeholtpade komend weekend verliezen en TLC zelf winnen. Aangezien beide ploegen dan in punten gelijk komen, volgt er een beslissingswedstrijd. De andere Groningse ploeg Zevenhuizen is uitgespeeld en eindigt in de middenmoot.Bovenin is het nog razend spannend in de 5e klasse D. Blauw Geel'15, Bedum en Eenrum strijden daar nog om de titel. Blauw Geel en Bedum gaan met nog één wedstrijd te gaan gezamenlijk aan kop met 50 punten, Eenrum volgt met 48 punten. Blauw Geel speelt zijn laatste wedstrijd thuis tegen nummer elf Yde de Punt, Bedum treedt thuis aan tegen Farmsum (12) en Eenrum reist af naar nummer vier VVK. Daarnaast mag Harkstede (5) zich richten op het spelen van nacompetitie, zij pakten namelijk de eerste periode.De spanning is terug in de strijd om het kampioenschap in de 5e klasse F. Na de winst van nummer twee SPW uit Stadskanaal op koploper PJC uit Nieuwe Pekela is het verschil nog maar twee punten. Koploper PJC heeft 57 punten, SPW heeft er 55. PJC speelt zijn laatste wedstrijd uit tegen nummer elf Veelerveen en SPW ontvangt thuis nummer drie Wedde.Ook de strijd om de derde periodetitel is nog niet beslist. BNC uit Finsterwolde heeft met nog één wedstrijd te spelen de beste papieren, zij hebben 21 punten gepakt in de derde periode. Concurrenten Wedde en Bareveld hebben er beide 19.