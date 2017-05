Cel geëist voor brandstichting in azc

Een 25-jarige bewoner van het azc in Bellingwolde wordt verdacht van brandstichting in datzelfde azc en het vernielen van spullen van het asielzoekerscentrum. De officier van justitie eist 15 maanden cel.

In de avond van 28 op 29 september kwam de politie drie keer bij het azc.



De eerste keer stonden er drie vuilnisbakken, een biljardtafel en een vloerkleed in de brand. De 25-jarige man gaf toe dat hij de brand had gesticht. Later verklaarde hij echter dat hij het niet had gedaan, maar dit had gezegd omdat hij overgeplaatst wilde worden naar een ander azc.



Lastig te blussen

De officier van justitie nam het zwaar op dat de brand lastig te blussen was en het dus veel erger had kunnen aflopen. 'Er hadden doden kunnen vallen.'



De advocaat van de jongeman zegt dat het niet te bewijzen is dat de verdachte de brand heeft gesticht. Zo zouden de verklaringen van getuigen niet kloppen.



Vernieling

Later diezelfde avond kreeg de politie een tweede melding vanuit het azc. Er zou iemand met een mes over het terrein lopen. Bewakers wezen naar de 25-jarige man. De politie trof geen mes bij hem aan.



De politie kreeg die avond nog een derde melding vanuit hetzelfde azc. De 25-jarige bewoner liep bijna naakt over het terrein en trapte tegen vuilnisbakken aan. Ook riep hij: 'ik ga jullie vermoorden'.



Hij werd toen opgepakt en diezelfde avond nog weer teruggebracht naar het azc. De rechter doet over twee weken uitspraak.

