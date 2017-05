Gemeente Delfzijl steekt ton in gezondheidscentrum

De gemeente Delfzijl stelt een bedrag van 100.000 euro beschikbaar voor de financiering van een gezondheidscentrum in het centrum van Delfzijl. Daarmee is de bouw van het gezondheidscentrum een stap dichterbij.

Het gezondheidscentrum komt in het oude postkantoor aan het Molenbergplein in het centrum van Delfzijl. Het moet de leegte opvullen die het Delfzicht ziekenhuis achterliet na eerdere sluiting.Om toch iets van voorzieningen te behouden, kwamen Ommelander Ziekenhuis Groningen en huisartsen uit Delfzijl met plannen voor het gezondheidscentrum.In dat centrum moeten zich onder meer huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers vestigen. Ook krijgt het ziekenhuis er een servicepunt.De totale kosten voor het gezondheidscentrum zijn zo'n twee miljoen euro. De bank heeft al groen licht gegeven, verder moeten onder meer de NAM en de provincie geld bijleggen.Provinciale Staten debatteren binnenkort over de drie ton die de provincie in het gezondheidscentrum wil steken.