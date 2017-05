Alders wist pas laat van rapport over Witteveen+Bos

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders heeft in een latere fase het vertrouwelijke rapport van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) over de beoordeling van schade bij Emmen ontvangen.

Dat laat hij weten als reactie op de commotie die is ontstaan, nadat dit rapport is uitgelekt via RTV Noord.Alders zegt de bevindingen van de Tcbb gedeeld te hebben met de begeleidingcommissie van het onderzoek naar schade in het buitengebied. Dat was in een laat stadium.'De conclusies van Tcbb waren pas beschikbaar op het moment dat de proef buitengebied vrijwel was afgerond. De commissie kon daarom geen aanpassingen adviseren die nog mee konden worden genomen in het onderzoek,' reageert de NCG.Volgens Alders heeft de door hem ingestelde begeleidingscommissie wel de kritiekpunten onder de loep genomen. 'Een aantal kritiekpunten deelt de commissie en dat is verwoord in haar evaluatie. Op een aantal punten constateert de commissie dat verbeteringen zijn doorgevoerd ten opzichte van het onderzoek in Emmen. Voor de commissie was er daarom geen aanleiding om tot een andere conclusie te komen,' aldus de NCG.Hij wijst er verder op dat inmiddels het onderzoek van Witteveen+Bos in het buitengebied is besproken met de Tcbb. 'In de ogen van deze commissie was het onderzoek in het buitengebied een stap vooruit ten opzichte van het onderzoek in Emmen,' meldt Alders.Hein Haak van de Tcbb benadrukt dat er geen sprake van is dat deze commissie het onderzoek onder de pet heeft willen houden. Hij wijst er op dat er uitgebreid wederhoor bij Witteveen+Bos is toegepast.Ook is er een workshop geweest met het bureau over de in Emmen gebruikte onderzoeksmethode. 'En daar waren Groningse bestuurders van op de hoogte, zo niet bij aanwezig,' zegt het oud-hoofd seismologie van het KNMI.Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken verwijst voor een reactie naar de NCG en de Tcbb. Ook de voorzitter van de begeleidingscommissie, burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl, laat het over aan Hans Alders.