Recordaantal bezoekers voor Noord Nederlands Orkest

Het Noord Nederlands Orkest heeft vorig jaar voor het eerst meer dan honderdduizend bezoekers getrokken en daarmee een record gevestigd. Om precies te zijn trok het orkest 105.880 al dan niet betalende bezoekers.

'Het belangrijkste van zo'n groot aantal bezoekers is niet de recette, maar het signaal dat het NNO er toe doet', zegt directeur concertmarketing Jacob Frölich. 'Wij bestaan grotendeels van subsidies en het is van belang dat de subsidiegevers zien dat veel mensen dankzij ons kennis maken met muziek.'Frölich wijst daarbij op bijvoorbeeld het openluchtconcertin Blauwestad waar het orkest een Tribute to the Stones bracht. Dat was de grootste publiekstrekker met ruim achtduizend bezoekers. Onder hen zijn velen die niet zo vaak naar een concert gaan, aldus Frölich.Het aantal bezoekers is volgens het NNO overigens ook niet het belangrijkst. Het orkest wil graag programma's maken voor zoveel mogelijk verschillende publieksgroepen.