Politie en gemeente nemen maatregelen na brandstichtingen

De politie doet onderzoek naar de branden in Haren. Sinds 2015 tot nu zijn er 11 branden geweest. Zowel de politie als de gemeente neemt bovendien maatregelen.

De recherche heeft afgelopen jaren drie keer een 26-jarige vrouw uit Haren aangehouden op verdenking van brandstichting. Zij ontkent iedere betrokkenheid. Zij werd na haar aanhoudingen telkens weer vrijgelaten, omdat er niet genoeg bewijs was.Bij het onderzoek naar de branden richt de recherche zich niet op één specifieke verdachte. Het kan goed mogelijk zijn dat er meerdere verdachten betrokken zijn bij de branden.Afgelopen donderdagnacht 4 mei vatte een auto vlam aan de Heesterlaan. Op donderdagavond 13 april brandde een conifeer aan de Heesterlaan. In 2015 en 2016 zijn er in dezelfde omgeving ook branden geweest.Naar aanleiding van de recente branden heeft de politie maatregelen getroffen en is het toezicht in de wijk vergroot. Ook de gemeente Haren neemt maatregelen, zoals het langer laten branden van de straatverlichting.Woensdag is hierover een bewonersavond georganiseerd. De opkomst was groot en er werd onder andere gesproken over het onveiligheidsgevoel, het politieonderzoek en de maatregelen die door politie en gemeente worden genomen.Ook is afgesproken dat er volgende week, samen met gemeente, politie brandweer en bewoners, een wijkschouw gaat plaatsvinden.