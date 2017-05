Mollema kan bijna juichen in de Giro

(Foto: Trek-Segafredo)

Bauke Mollema kon donderdag bijna voor de eerste keer aan de champagne in de Giro. Zijn ploeggenoot van Trek, Jasper Stuyven, leek op weg naar winst in de zesde etappe van de Ronde van Italië. De Belg werd in de eindsprint geklopt door de Zwitser Silvan Dillier.





Mollema eindigde vooraan in het peloton op de negende plaats. In het algemeen klassement verandert er niets voor de Groninger. Hij blijft achtste met een achterstand van tien seconden op rozetruidrager Bob Jungels.



