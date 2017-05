Stadskanaalster scholieren gaan naar Londen met superzuinige auto

Een groep leerlingen van het Ubbo Emmius in Stadskanaal reist binnenkort af naar Londen om daar mee te doen aan de Shell Eco-marathon.

Dit is een wedstrijd voor superzuinige auto's die zijn ontworpen door scholieren en studenten uit 27 landen. In totaal doen 170 teams mee.



1 op 157

Het Kanaalster team komt uit in de categorie elektrische auto's met een accu. Het team moet op 1KWh zover mogelijk zien te rijden. Vorig jaar haalde Ubbo Emmius een afstand van 157 kilometer. 1 KWh staat voor evenveel energie als 1 liter benzine. De auto reed dus 1 op 157.



De auto is zo zuinig omdat hij van glasvezel is gemaakt en dus weinig weegt. Bovendien is de wagen zeer aerodynamisch, waardoor er weinig luchtweerstand is.



Tegenslag

De teamleden hopen de prestatie van hun voorgangers van vorig jaar te verbeteren en dus verder te rijden dan 157 kilometer. Maar dan moet er nog wel gesleuteld worden aan de auto.



Een testrit op het TT-circuit in Assen viel donderdag namelijk in het water. Ondanks verwoede pogingen kreeg het team de auto niet aan de praat. Eén van de vitale onderdelen bleek te zijn doorgebrand.



Duwen

De scholieren uit 4 en 5 havo en vwo laten zich daardoor niet uit het veld slaan. Ze hebben er vertrouwen in dat de wagen op tijd klaar is. Om alvast het gevoel te krijgen, wordt de coureur door zijn teamleden alvast een stukje over het circuit geduwd.



'Winnen niet het belangrijkste'

Vorig jaar eindigde team Ubbo Emmius op de 28e plaats. Er waren dertig deelnemers in hun categorie. De winnaar uit Spanje reed maar liefst 747 kilometer op 1 KWh. 'Maar er doen ook universiteiten mee en winnen is niet ons hoofddoel', zegt teamlid Joyce Tunnissen. 'Het belangrijkste is dat we nadenken over hoe het duurzamer kan en dat we daardoor het verschil kunnen maken.'



Het team vertrekt 21 mei naar Londen.

