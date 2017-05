'Jongeren weten niet wat ze tegenkomen wanneer ze op zichzelf wonen'

Jongeren in de gemeente Stadskanaal gaan niet altijd goed met hun geld om. Om ze voor te bereiden op een leven met huurlasten of een hypotheek, organiseren woningcorporatie Lefier en welzijnsorganisatie Welstad een startersmarkt.

Het initiatief wordt ondersteund door onder meer het Noorderpoort en de Gemeentelijke Kredietbank.'Jongeren weten vaak niet wat er allemaal bij komt kijken wanneer je op jezelf gaat wonen', zegt jongerenwerker Jolien van den Belt van Welstad. 'Ook hebben ze een te rooskleurig beeld. Ik hoor regelmatig van jongeren dat ze bijvoorbeeld zo'n 3000 euro per maand gaan verdienen wanneer ze van school komen en dat ze daarmee leuke dingen kunnen doen. Dat is niet de realiteit.'Tijdens de startersmarkt krijgen jongeren tussen 17 en 23 jaar voorlichting over hoe ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning van Lefier, hoe ze een verdeling kunnen maken van inkomsten en uitgaven en welke uitgaven prioriteit dienen te hebben.'Dat hebben ze niet altijd door', benadrukt Vincent Loof van woningcorporatie Lefier. 'We proberen ze in een intakegesprek uit te leggen wat er op ze af komt. En wanneer we denken dat de jongere onvoldoende inkomen heeft, kunnen we de woning weigeren. Dat doen we dan ook wel eens.'Door deze werkwijze proberen Lefier en Welstad een vicieuze cirkel voor jongeren te voorkomen, waarbij ze een huurachterstand kunnen oplopen en elders schulden maken. 'Daarom werkt de gemeentelijke Kredietbank ook mee. Het gaat om bewustwording: hoe ga je om met je geld?', aldus Van den Belt.De startersmarkt wordt woensdag 17 mei gehouden in het kantoor van Lefier in Stadskanaal.