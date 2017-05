Statenfractie VVD stelt vragen over begeleidingscommissie NCG

(Foto: Erik Hogeboom/RTV Noord)

De VVD-fractie in Provinciale Staten wil weten of het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte is van een vertrouwelijk rapport van de Technische commissie Bodembeweging.

Rapport

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders zei eerder vandaag dat hij in een latere fase het vertrouwelijke rapport van de Tcbb over de beoordeling van schade bij Emmen heeft ontvangen.



Vragen door VVD

De Statenfractie van de VVD vraagt het college onder meer waarom informatie die bestuurders hadden, niet gedeeld is met gemeenteraden en Provinciale Staten. Ook vraagt de VVD wat de begeleidingscommissie vanuit de NCG heeft gedaan met de aanbevelingen van de Tcbb.







