Generaal van Donar 'kan niet wachten' tot de finale begint

Het lijkt een ongekende luxe voor de basketballers van Donar. Zaterdag beginnen de Groningers aan de finale van de play-offs (best-of-seven), nadat ze maar liefst elf dagen geen wedstrijden hoefden te spelen.

In de halve finale rekende Donar in vier wedstrijden af met New Heroes uit Den Bosch. De tegenstander van Donar heeft zeven duels nodig gehad om zich te plaatsen voor de eindstrijd.'Het is niet makkelijk. Je bent er op een gegeven moment wel aan toe om te gaan spelen. De andere kant is dat je pijntjes goed kunt laten herstellen, dus in die zin heeft het ook z'n voordelen', laat de coach van Donar, Erik Braal, weten.Donderdagavond wordt bekend of ZZ Leiden of Landstede Basketbal uit Zwolle de tegenstander van Donar wordt in de finale. Het staat 3-3 in de serie en Landstede speelt thuis.De 'generaal' van Donar, Lance Jeter, heeft wel een lichte voorkeur voor een tegenstander in de finale. 'Als ik moet kiezen, dan zou ik Zwolle zeggen, want dat is een kortere busreis', lacht de Amerikaanse spelverdeler.'Het wordt hier (in MartiniPlaza red.) weer een overvolle heksenketel, dus we hebben er zin in. We kunnen niet wachten', vult hij aan.De wedstrijd is zaterdagavond live te volgen op deze website, met commentaar, via de livestream op de website en de app.