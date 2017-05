Stadjers mogen opnieuw de agenda van de raadsvergadering bepalen

(Foto: RTV Noord/René Hoogschagen)

'Er is nog nooit zo veel gelachen in deze raadszaal.' Dat was de conclusie van raadsleden na de eerste Open Raad in Groningen, eind vorig jaar. Dit experiment krijgt daarom een vervolg op 4 november 2017.

Tijdens de Open Raad bepalen niet de politici de agenda van een raadsvergadering, maar de inwoners van de stad. Dat zorgde de vorige keer voor een volle publieke tribune en dat is zeker niet altijd het geval bij raadsvergaderingen. Raadsleden kunnen ideeën van Stadjers voor hun eigen straat, wijk of de hele stad adopteren. Ze denken dan mee en proberen te helpen om deze plannen echt uit te voeren.



Bij de vorige Open Raad zijn elf plannen omarmd. Voorbeelden zijn een plan voor openbare koelkasten voor restjes eten en een sociale wasserette voor contact tussen studenten en ouderen.

Door: RTV Noord