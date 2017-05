Zorgorganisaties met 6500 medewerkers slaan handen ineen

Goede, bereikbare en betaalbare zorg. Dat is waar drie grote zorgorganisaties in Groningen en Drenthe naar streven. Ook inspraak van patiënten is een belangrijk punt voor de organisaties.

Zorgbelang Groningen, Zorgbelang Drenthe en Treant Zorggroep hebben donderdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin zij dit streven vastleggen.Bestuursvoorzitter van Treant, Carla van de Wiel: 'Deze samenwerkingsovereenkomst is een mooie manier om vast te leggen waar onze 6.500 medewerkers iedere dag voor naar hun werk gaan: de beste zorg leveren die we in huis hebben voor onze patiënten en cliënten.'Van de Wiel is blij met de samenwerking. 'Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten en cliënten meedenken en meebeslissen over ons zorgaanbod in de regio. Waar mogelijk willen we zo de kwaliteit van de zorg nog beter maken.'