Technomuziek, SM en andere erotische fantasieën komen samen in wildste party ooit

(Foto: Filthy Shades of Paradigm)

Filthy Shades of Paradigm. Dat is de naam van een party die de organisatie 'de wildste ooit in Groningen' noemt en die wordt gehouden op het Suikerunieterrein.





De organisatie van de party deed veel stof opwaaien, ook binnen de politiek. Door een speciale nieuwe vergunning is het mogelijk dat een dergelijk feest kan worden gehouden.



