Noord Vandaag: 'Ongelofelijk dat deze informatie is achtergehouden'

'Ongelofelijk dat deze informatie is achtergehouden.', zegt Statenlid Stieneke van der Graaf (CU) over het achterhouden van een rapport over de beoordeling van aardbevingsschade. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Vandaag werd duidelijk dat er een rapport is achtergehouden van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) over de beoordeling van schade bij Emmen. De Tcbb komt tot de conclusie dat de schadeclaims onterecht zijn afgewezen.Wat betekent dit voor de afgewezen schadegevallen in het buitengebied van onze provincie, die door hetzelfde bureau zijn beoordeeld?- In Ter Apel lijkt maar geen eind te komen aan de ziekteclaims door medewerkers. Een deel van de zieke medewerkers is in de openbaarheid getreden en naar de provincie gestapt, omdat die actie moet ondernemen.- Van dichtbij zijn het gewoon kleurrijke verfstippen op een muur. Van een afstandje vormen ze een kunstwerk. De 12-jarige Annasophie Sijbring maakte met 13741 'pixels' een schilderachtig plaatje in de Akerkstraat in Stad.- Er komt een musical over Jacques 'd Ancona. Vanavond lichten wij een tipje van de sluier op.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.