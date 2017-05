Auto wil niet meer van slot: kinderen vast in warme auto

Een hachelijk avontuur bij Gelings Wasstraat in de Stad donderdag aan het eind van de middag in de Stad Groningen. Een vader had zijn auto even geparkeerd. De kinderen bleven in de wagen zitten, maar tot zijn grote schrik kreeg de man toen hij terugkwam de auto niet meer van slot.

Auto ging niet open

Wat hij ook probeerde de auto wilde niet meer open. Ook met hulp van anderen lukte dat niet. Ondertussen kregen de kinderen het Spaans benauwd in de wagen omdat de zon de temperatuur flink deed opschroeven.



Brandweer opgetrommeld

De brandweer werd opgetrommeld en die bracht redding door op een subtiele manier het portier open te maken. Hoe het nu kon dat de deuren niet meer open wilden, is niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden