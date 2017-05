Student werkt playstationdief met hockeystick het huis uit

Voor het stelen van wodka, golfballen en een fiets moet een 32-jarige Groninger voor een jaar worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Dat eist de officier van justitie.

De man brak in korte tijd vier keer in. Een psycholoog en psychiater onderzochten de man en kwamen tot de conclusie dat hij in de war was en niet wist wat hij deed op het moment van de inbraken. Daarom is de gevangenis geen goede plek voor de Groninger, maar moet hij psychiatrisch worden behandeld.



Hockeystick

De 32-jarige man werd betrapt toen hij een Playstation wilde stelen uit een studentenhuis aan de Steenstilstraat. Een bewoner werd wakker en zag de stadjer in huis staan. Met een hockeystick werd de 32-jarige man naar buiten gewerkt.



Bekende

De verdachte is een bekende van de politie en stond vaker voor de rechter. Zelf geeft hij aan zijn leven te willen beteren en dat dit de laatste keer is dat hij voor de rechter moet komen.



De uitspraak in de zaak is op 24 mei.

