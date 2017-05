Donar speelt opnieuw finale tegen Landstede

De basketballers van Donar nemen het net als vorig jaar in de finale van de play-offs op tegen Landstede Basketbal uit Zwolle. Zaterdagavond wordt in MartiniPlaza de eerste wedstrijd van de best-of-seven serie gespeeld.

Landstede bereikte donderdagavond de eindstrijd door de zevende wedstrijd van de halve finale met 83-56 te winnen van ZZ Leiden. Bij rust stond het in Zwolle al 49-22 voor de thuisploeg.Vorig jaar speelde Donar ook in de finale tegen Landstede. Destijds werd de serie met 4-1 gewonnen door de Groningers.De wedstrijd is zaterdagavond live te volgen op deze website, met commentaar, via de livestream op de website en de app.