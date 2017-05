Reeks informatiebijeenkomsten over omstreden hoogspanningslijn

Er komt een reeks informatiebijeenkomsten over de aanleg van de hoogspanningslijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten.

Over deze hoogspanningsverbinding is al jaren veel te doen. Lange tijd was het de bedoeling dat de elektriciteitskabel ondergronds werd aangelegd. Maar minister Kamp van Economische Zaken besloot onlangs dat de elektriciteitslijn geheel bovengronds wordt aangelegd. Daarbij stelde hij miljoenen ter beschikking ter compensatie van de natuur.Op 18 mei is in Bedum een inloopavond van de provincie Groningen over een Landschapsplan. In dat plan worden maatregelen opgenomen om de hoogspanningslijn zo goed mogelijk in het landschap in te passen.Als deze zomer het plan voor de elektriciteitsmasten ter inzage wordt gelegd, volgt nog een reeks informatiebijeenkomsten voor betrokkenen.